СБУ повідомила про підозру російському священнику, який допитував українських полонених у так званій ДНР.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні СБУ у Фейсбук.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили про підозру російському священнику, який «служить» бойовикам терористичної організації «ДНР».

Слідство встановило, що російський священнослужитель однієї із конфесій служив в одному з храмів Донецька. У 2014 році він приєднався до 11-го окремого мотострілецького полку «Восток» так званої ДНР як військовий капелан та полковий священник. Потім його було «підвищено» до помічника командира по роботі з вірянами-бойовиками.

Співробітники СБУ задокументували, що, перебуваючи на цій посаді, «служитель церкві» неодноразово брав участь у допитах українських полонених і тортурах, давав вказівки щодо незаконного ув’язнення громадян.

Терористу заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.