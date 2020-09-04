Суд обрав присяжних у справі Шеремета

Шевченківський райсуд Києва відібрав присяжних для розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Процес відбору відбувся у ході судового засідання у п'ятницю, 4 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, суд задовольнив відвід двох присяжних - Ганни Чупіної та Інни Крамаренко і відмовив у задоволенні клопотання про відвід Наталії Глобі і Юрію Михайленку.

Таким чином, у розгляді справи Шеремета братимуть участь присяжні Валерій Фірсов, Людмила Яковенко, Наталя Глоба, Юрій Михайленко і Юрій Федоренко.

За словами судді Оксани Голуб, список присяжних буде передано на автоматизований авторозподіл, який визначить з них трьох основних і двох - запасних.

У подальшому судовому процесі присяжні мають долучитися до здійснення правосуддя для фігурантів справи щодо вбивства Шеремета - Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка та Яни Дугарь.

Наступне судове засідання у цій справі заплановане на 15 год. 28 вересня.

Справу слухатимуть судді Оксана Голуб і Марина Антонюк.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Судове засідання у справі Шеремета / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

11 серпня 2020 року Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Інший фігурант цієї справи, Андрій Антоненко, залишається у СІЗО. Дугарь ще у травні обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. гривень.

25 серпня Шевченківський райсуд призначив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета по суті на 4 вересня судом присяжних.