Нічний домашній арешт Гримчаку продовжили ще на два місяці

Вищий антикорупційний суд продовжив до 2 листопада дію запобіжного заходу ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку у вигляді нічного домашнього арешту.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє пресслужба ВАКС.

"Підозрюваному заборонено залишати житло в нічний час доби – із 22:00 і до 6:00 ранку ще на 60 діб – до 2 листопада 2020 року включно", - йдеться у повідомленні.

Ексзаступникові міністра також продовжили строк дії покладених на нього процесуальних обов’язків: прибувати до суду на кожен виклик; утримуватися від спілкування із обвинуваченим та свідками; здати на зберігання до відповідних органів влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

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Розгляд кримінального провадження по суті за обвинуваченням ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та його ймовірного спільника заплановано на 8 вересня 2020 року, на 14:00.

Як повідомлялося, 22 травня САП направила до ВАКС справу стосовно ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака і його так званого помічника, яких звинувачують у шахрайстві і підбурюванні до надання хабаря.

Гримчака та рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня 2019 року за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів.

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16 серпня Деснянський районний суд Чернігова обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 6 мільйонів гривень. Згодом суд ще двічі ухвалював рішення про продовження арешту, зокрема, суддя ВАКС 24 грудня продовжила строк тримання Гримчака під вартою до 14 лютого 2020 року.

Водночас 30 січня ВАКС змінив Гримчаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.