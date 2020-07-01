ЄСПЛ відкрив справу за позовом Гримчака

Європейський суд з прав людини відкрив справу за зверненням колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака.

Про це повідомив у Facebook його адвокат Дмитро Мельник.

"ЄСПЛ відкрив справу Grymchak v. Ukraine. Вона стосується порушень п. 1 та п. 2 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", - написав він.

Адвокат також оприлюднив сканкопію листа від Секретаріату ЄСПЛ.

Як повідомлялося, Гримчака та рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня 2019 року за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів.

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16 серпня Деснянський районний суд Чернігова обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 6 мільйонів гривень. Згодом суд ще двічі ухвалював рішення про продовження арешту, зокрема, суддя ВАКС 24 грудня продовжила строк тримання Гримчака під вартою до 14 лютого 2020 року.

Водночас 30 січня ВАКС змінив Гримчаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

САП направила справу щодо Гримчака до ВАКС, де 1 червня поточного року прокурор зачитав обвинувальний акт.

Фото: apostrophe.ua