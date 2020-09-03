Декрет військових зараховується до строку вислуги

Президент Володимир Зеленський визначив, що час перебування військовослужбовців у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами й для догляду за дитиною зараховується до строку вислуги у військовому званні.

Як повідомляє Укрінформ, відповідний указ №372/2020 від 3 вересня опублікований на сайті глави держави.

Цим документом Президент вніс зміни до положень про проходження військової служби у Службі зовнішньої розвідки, Управлінні державної охорони, Службі безпеки, Збройних Силах, Державній спеціальній службі транспорту, Державній прикордонній службі, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.

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Згідно зі змінами "час перебування військовослужбовця у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустці для догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні".