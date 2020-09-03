Уряд готує рішення щодо допомоги постраждалим від пожеж на Луганщині та Харківщині

Президент Володимир Зеленський тримає на контролі ситуацію з пожежами на Харківщині й Луганщині й дав завдання уряду підготувати рішення щодо допомоги постраждалим.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Ми маємо давати відсіч цій стихії, бажаю наснаги всім вогнеборцям. У таку спеку в лісах працювати ще важче. Але своєю героїчною працею вони рятують життя. Ми ж повинні бути готовими до швидкої реакції на потреби людей – насамперед до надання медичної допомоги, можливостей евакуації, а далі – фінансової та професійної підтримки, щоб допомогти людям повернутися до життя. Пильно стежу за ситуацією», – зазначив Зеленський.

В ОП розповіли, що Президент тримає ситуацію під особистим контролем.

Глава держави також висловив щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини на Луганщині та очікує ефективного розв'язання проблем постраждалих.

Зазначається, що на виконання завдання Президента уряд готує проєкт допомоги потерпілим у Харківській і Луганській областях. В ОП також проінформували, що напередодні ввечері до місця стихії вирушили віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Урядовці перебувають на прямому зв’язку з Офісом Президента, надаючи в терміновому порядку всі деталі розвитку пожежі.

Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині 2 вересня поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району виникла пожежа в лісовому масиві, яка знищила щонайменше 22 будинки. Відселено 33 жителів. Загальна площа, пройдена вогнем, становить 500 га, з них 100 га верхової пожежі. Станом на ранок 3 вересня осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Грянинівка ліквідовано, продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га. Також на Харківщині 2 вересня спалахнула пожежа в лісовому масиві поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївського району. За даними ДСНС, її локалізували того дня о 20-й годині на площі близько 30 га. Жертв та постраждалих немає.

У Луганській області напередодні зафіксували 24 загоряння сухої трави на площі близько 1 тис. 200 гектарів. Станом на ранок 3 вересня ліквідовано 16 пожеж. З опіками різних ступенів важкості госпіталізовано двох осіб. Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків. Продовжується гасіння 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 га в Кремінському, Новоайдарському та Станичо-Луганському районах.