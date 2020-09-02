Уряд уточнив перелік іноземців, яких пускатимуть в Україну попри заборону

Кабінет Міністрів уточнив перелік іноземних громадян, які можуть потрапити на територію України у період заборони в’їзду іноземців.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав під час онлайн-брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми попередньо уточнили перелік громадян, які можуть потрапити в Україну у зв’язку із забороною на в’їзд. Ми уточнили частково і перелік членів родин, які це можуть зробити, а також дали можливість громадянам іноземних держав, які бажають навчатися в Україні, зробити це попри тимчасову заборону на в’їзд у зв’язку з санепідемпотребою", - сказав Немчінов.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення заборонити в'їзд іноземців в Україну о 00:00 28 серпня 2020 року.

Ця вимога не поширювалася на осіб, що:

- є родичами першої лінії;

- мають дозвіл на роботу в Україні;

- прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

- прибувають в Україну з метою навчання;

- проходять військову службу на території України;

- постійно чи тимчасово проживають на території України;

- визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;

- є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

- є главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в'їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Офісу Президента, Міністерства закордонних справ;

- є особами, які прибувають в Україну на запрошення Міністерства закордонних справ;

- є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;

- є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних сил України або прибувають на запрошення міністра оборони України;

- є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

- прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;

- є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;

- є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

- прибувають на лікуванні до закладів охорони здоров'я України.