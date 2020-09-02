Рада доповнила перелік пам'ятних дат для відзначення на державному рівні

Народні депутати ухвалили постанову "Про внесення змін до додатка до постанови Верховної Ради "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році".

Як передає Укрінформ, відповідну постанову №3638 підтримали 318 депутатів.

Як вказано у пояснювальній записці, метою документа є доповнення переліку найважливіших подій в суспільно-політичному житті України, які у 2020 році повинні відзначатися на загальнодержавному рівні, а також створення належних умов для організаційної підготовки до їх відзначення.

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Зокрема, зміни до постанови передбачають відзначення на державному рівні 920 років з часу першої писемної згадки про місто Острог; 100 років з часу заснування державного університету "Житомирська політехніка"; 100 років з часу заснування Полтавської державної аграрної академії; 100 років з дня заснування Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; 120 років з часу народження вченого у галузі ветеринарної медицини Степана Ґжицького.