Рада доповнила перелік пам'ятних дат для відзначення на державному рівні

Рада доповнила перелік пам'ятних дат для відзначення на державному рівні

Укрінформ
Народні депутати ухвалили постанову "Про внесення змін до додатка до постанови Верховної Ради "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році".

Як передає Укрінформ, відповідну постанову №3638 підтримали 318 депутатів.

Як вказано у пояснювальній записці, метою документа є доповнення переліку найважливіших подій в суспільно-політичному житті України, які у 2020 році повинні відзначатися на загальнодержавному рівні, а також створення належних умов для організаційної підготовки до їх відзначення.

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Зокрема, зміни до постанови передбачають відзначення на державному рівні 920 років з часу першої писемної згадки про місто Острог; 100 років з часу заснування державного університету "Житомирська політехніка"; 100 років з часу заснування Полтавської державної аграрної академії; 100 років з дня заснування Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; 120 років з часу народження вченого у галузі ветеринарної медицини Степана Ґжицького.

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