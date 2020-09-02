МОЗ планує довести середньодобову кількість ПЛР-тестів на COVID-19 до 30 тисяч

МОЗ планує довести середньодобову кількість ПЛР-тестувань на COVID-19 до 30 тисяч у вересні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 2 вересня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У МОЗ є стратегія щодо збільшення кількості тестувань, ми хочемо довести середньодобову кількість тестувань вже у вересні майже до 30 тис. Ми говоримо виключно про тестування ПЛР”, - сказав Степанов.

За його словами, за добу з 1 вересня було проведено 46 736 тестувань на COVID-19, з яких 24 531 — методом ПЛР, 22 205 — методом ІФА.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 2 вересня в Україні лабораторно підтверджено 125 798 захворілих на COVID-19, за останню добу - 2 495 випадків.