Понад 650 тисяч доз: Україна закупить чотири вакцини проти грипу

В Україну буде поставлено 665 000 доз вакцин від грипу.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуціповідомляє Центр громадського здоров'я.

"До епідсезону 2020 – 2021 років в Україну буде поставлено: 500 000 доз вакцини VAXIGRIP TETRA (виробник Франція, чотирьохвалентна); 45 000 доз вакцини Інфлувак (виробник Нідерланди, трьохвалентна); 100 000 доз вакцини ДжіСі Флю (виробник Республіка Корея, трьохвалентна); 20 000 доз вакцини ДжіСі Флю Квадрівалєнт (виробник Республіка Корея, чотирьохвалентна)", - йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ зазначили, що цьогоріч вакцини були розроблені з урахуванням прогнозу ВООЗ щодо циркуляції таких штамів: вірус, подібний A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09; вірус, подібний A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); вірус, подібний В/Washington/02/2019 (лінія B Victoria); вірус, подібний B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).

Трьохвалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі цього епідсезону, відповідно, чотирьохвалентна – від чотирьох.

За даними Центру громадського здоров'я протягом минулого епідемічного сезону на грип та ГРВІ перехворіло 4,9 млн українців, або 12,9% населення, 63% з них діти, віком до 17 років. Від ускладень грипу минулого епідсезону померла 71 людина.

Також в ЦГЗ поінформували що минулого епідсезону в Україну було поставлено 500 000 доз вакцин від грипу, однак вакцинувалися лише 238 079 людей (0,6% населення), частка дітей серед щеплених становить 10,5%.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я внесе зміни до порядку забезпечення закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, якими передбачена можливість закупівлі медзакладами вакцини проти грипу першочергово.