Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також відмиванні коштів.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяні більше 100 підконтрольних юридичних осіб. Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошових коштів громадян, у тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків. В подальшому вони заволодівали цими коштами у шахрайський спосіб.

Діяльність проєкту тривалий час супроводжувалася потужною рекламною кампанією для залучення якомога більшої кількості громадян із найменш соціально захищених прошарків суспільства, без досвіду інвестування та з низьким рівнем фінансової грамотності.

За час функціонування фінансової піраміди організатори, з метою легалізації коштів придбали один з островів Дніпровського каскаду з об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис. дол. кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно, орієнтовною вартістю понад 250 млн дол.

За результатами проведених 48 обшуків в Київській, Вінницькій областях та в м. Одеса, вилучено комп’ютерну та мобільну техніку, подарункові сертифікати, документи щодо діяльності проєкту, а також інші предмети та речі, які мають доказове значення.

Припинено протиправну діяльність організованої групи прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України та працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Як повідомлялося, 27 серпня Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян.

Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками «піраміди» стали понад 600 тисяч громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж 250 мільйонів доларів.

Фото з відкритих джерел