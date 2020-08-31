Біля Ради вшанували пам'ять загиблих від вибуху гранати нацгвардійців

На площі Конституції біля Верховної Ради вшанували пам’ять гвардійців Ігоря Дебріна, Дмитра Сластнікова, Олександра Костини та Богдана Дацюка, які п’ять років тому загинули від розриву гранати під час сутичок поблизу парламенту.

Як повідомляє Укрінформ, у церемонії взяли участь родичі загиблих, їхні побратими, керівництво парламенту і представники Міністерства внутрішніх справ.

Присутні на заході вшанували загиблих хвилиною мовчання, поклали квіти до чотирьох фотографій загиблих.

Пам'ять загиблих нацгвардійців ушанували біля будівлі парламенту / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у коментарі журналістам розповів, що винні у цій трагедії досі не притягнені до відповідальності. “Ситуація не зрушила з мертвої точки і навіть погіршилася, тому що одна особа, яка звинувачується у цих подіях, сьогодні знаходиться на волі. Інша особа максимально затягує процес. І вже не перший рік ми не бачимо вироку суду”, - сказав він.

Разумков додав, що хоче аби “суд визначився стосовно тих подій, які відбулися в центрі держави п’ять років тому”.

Як повідомлялося, 31 серпня 2015 року під стінами українського парламенту сталися сутички, в результаті яких загинули 4 бійці Нацгвардії. Приводом для протестів стало підтримання Верховною Радою в першому читанні зміни до Конституції України щодо децентралізації. Представники «Свободи», Радикальної партії Олега Ляшка, Громадської платформи та УКРОПу, організували мітинг під парламентом, щоб не допустити ухвалення цього законопроєкту. Крім того, паралельний мітинг проводила Українська асоціація власників зброї з вимогою ухвалення закону про цивільний обіг зброї та боєприпасів.

Одразу ж після ухвалення депутатами законопроєкту протестувальники почали наступ на будівлю Верховної Ради, яку охороняв кордон правоохоронців. У їхній бік спочатку кидали бруківку, димові шашки, пакети зі сльозогінним газом, а потім і бойову гранату. Унаслідок сутичок загинули 4 бійці Нацгвардії, по медичну допомогу звернулися понад 150 людей.