Медпрацівники отримують найнижчу зарплату по країні - Степанов

Заробітна плата медичних працівників є найнижчою по країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Наші медичні працівники всі 29 років отримували найнижчу заробітну плату в країні. Якщо на 1 січня цього року середня заробітна плата в країні складала близько 10 500 гривень, то середня заробітна плата в сфері охорони здоров'я 7 087 гривень. На 30 відсотків нижча, ніж в середньому по країні. Це сором для країни", - сказав Степанов.

Він зазначив, що однією зі складових медичної реформи повинно бути суттєве підвищення заробітної плати. За його словами, починаючи з вересня передбачено підняття заробітньої плати через механізм доплат, які стосуються лікарів, середнього і молодшого персоналу.

Очільник МОЗ додав, що заробітна плата лікаря після інтернатури повинна починатися з 20-25 тисяч гривень.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 19 червня 2020 року Кабінет Міністрів України схвалив рішення про збільшення зарплат для медиків із 1 вересня.