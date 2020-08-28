Ізраїль просить Україну заборонити святкування Рош Га-Шана в Умані – джерело
Про це Укрінформу повідомило обізнане джерело в уряді.
"Ми отримали лист від професора Ронні Гамзу, координатора по боротьбі з коронавірусом Держави Ізраїль, у якому він просить український уряд, цитую: "застосувати заборону святкування (свята Рош Га-Шана) цього року як частину глобальних зусиль для того, щоби зупинити цю жахливу пандемію", - сказав співрозмовник.
Лист, за його словами, надійшов на ім’я Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Ронні Гамзу є посадовцем системи охорони здоров’я Ізраїлю.
Як повідомляв Укрінформ, через небезпеку поширення коронавірусної інфекції Кабмін підтримав рішення, ініційоване МВС, про обмеження відвідування іноземцями міста Умань Черкаської області під час цьогорічного святкування Рош Га-Шана.
Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош Га-Шана припадає на 18-20 вересня.
26 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення закрити кордони для іноземних громадян з 00.00 29 серпня до 00.00 28 вересня.