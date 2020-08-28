Ізраїль просить Україну заборонити святкування Рош Га-Шана в Умані – джерело

До Кабінету Міністрів надійшов офіційний лист від ізраїльської сторони з проханням заборонити святкування прочанами Рош Га-Шана в Умані.

Про це Укрінформу повідомило обізнане джерело в уряді.

"Ми отримали лист від професора Ронні Гамзу, координатора по боротьбі з коронавірусом Держави Ізраїль, у якому він просить український уряд, цитую: "застосувати заборону святкування (свята Рош Га-Шана) цього року як частину глобальних зусиль для того, щоби зупинити цю жахливу пандемію", - сказав співрозмовник.

Лист, за його словами, надійшов на ім’я Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Ронні Гамзу є посадовцем системи охорони здоров’я Ізраїлю.

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Як повідомляв Укрінформ, через небезпеку поширення коронавірусної інфекції Кабмін підтримав рішення, ініційоване МВС, про обмеження відвідування іноземцями міста Умань Черкаської області під час цьогорічного святкування Рош Га-Шана.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош Га-Шана припадає на 18-20 вересня.

26 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення закрити кордони для іноземних громадян з 00.00 29 серпня до 00.00 28 вересня.