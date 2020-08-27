Президент поклав квіти на місці загибелі Кузьми "Скрябіна"

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Дніпропетровщину відвідав місце, де п'ять років тому внаслідок ДТП загинув відомий співак, телеведучий і продюсер Андрій Кузьменко.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Президента.

"Глава держави поклав квіти на місці аварії та вшанував пам'ять музиканта", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув у 2015 році внаслідок зіткнення його автомобіля з вантажівкою біля села Лозоватка Криворізького району Дніпропетровської області.

17 серпня 2020 року Президент України підписав указ про присвоєння Андрію Кузьменку звання Героя України з удостоєнням ордена Держави за визначні особисті заслуги у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу та громадську діяльність.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою у Кіровоградську область, де огляне хід програми “Велике будівництво” та візьме участь у презентації стратегії розвитку регіону.

Фото: Офіс Президента