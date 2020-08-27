Прикордонники спростовують затримання 116 громадян Ізраїлю в "Борисполі"

Інформація про затримання 116 громадян Ізраїлю в аеропорту "Бориспіль" не відповідає дійсності.

Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко кореспонденту Укрінформу, затримання громадян Ізраїлю на кордоні не було, а відбувалася процедура прикордонного оформлення.

"Інформація щодо затримання не відповідає дійсності. Прикордонники керуються виключно нормами законодавства, які регламентують перетин державного кордону України.

Наголошую, що, крім документів, які надають право перетнути кордон, іноземці також повинні чітко повідомити мету поїздки в нашу державу, і якщо вони не можуть довести мету своєї подорожі в нашу державу, таким іноземцям може бути відмовлено у в'їзді на територію України. І це стосується всіх іноземців, включно і громадян Ізраїлю", - зауважив Демченко.

26 серпня ізраїльске видання Ynet повідомив, що в київському аеропорту "Бориспіль" було затримано 116 громадян Ізраїлю, 12 з яким відмовили у в'їзді до країни, оскільки вони не змогли належним чином пояснити мету свого візиту.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін підтримав рішення, ініційоване МВС, про обмеження на відвідування іноземцями міста Умань Черкаської області під час цьогорічного святкування Рош га-Шана.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн.

У 2020 році святкування Рош га-шана припадає на 18-20 вересня.

26 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення закрити кордони для іноземних громадян з 00.00 29 серпня до 00.00 28 вересня.