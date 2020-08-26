Закриття кордонів: Україна зробить виняток для білорусів
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Зокрема, на засіданні уряду міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про особливості заборони в’їзду іноземцям на територію України та особам, яким може бути дозволений в’їзд.
«Я підтримую пропозицію, але хотів би уточнити, що у нас було доручення Президента про підтримку громадян Білорусі в разі звернення їх (щодо – ред.) перебування. Я думаю, що це в межах закону про прикордонний контроль керівник Держприкордонслужби може виконувати, якщо таке звернення надійде», - зазначив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
Зі свого боку Аваков поінформував, що «це підпадає під гуманітарні наші пункти, які ми тут прописали».
Як повідомлялося, 26 серпня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про закриття Україною до кінця вересня кордонів для іноземців з огляду на продовження карантину, пов'язаного із захворюваністю на COVID-19.