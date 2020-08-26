Онлайн-марафон МЗС до Дня Незалежності охопив мільйон людей з усього світу

Онлайн-марафон Міністерства закордонних справ до Дня Незалежності України тривав майже шість годин та охопив мільйон людей з усього світу.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба МЗС.

Зазначається, що до святкування приєдналися глядачі з різних куточків світу – трансляція 24 серпня стартувала тричі: о 4 год., 10 год. та 17 год. за Києвом, та загалом тривала майже 18 годин.

«Найбільше глядачів онлайн-марафон переглянули в США, Польщі, Туреччині, Німеччині, Італії, Чехії, Португалії, Іспанії, Великій Британії та Австрії», - йдеться у повідомленні.

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До програми марафону увійшли трейлери українських фільмів та кінострічка “Дякую”, діджейські сети Sky, Михайла Балога та Марини Круть, надихаючі історії про Україну та талановитих українців. Окрім того, в ефірі були сюжети про виставку Ukraine WOW, українські екобренди (DZHUS) та вітання з усього світу.

24 серпня Україна відсвяткувала 29-у річницю Незалежності.