Онлайн-марафон МЗС до Дня Незалежності охопив мільйон людей з усього світу
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба МЗС.
Зазначається, що до святкування приєдналися глядачі з різних куточків світу – трансляція 24 серпня стартувала тричі: о 4 год., 10 год. та 17 год. за Києвом, та загалом тривала майже 18 годин.
«Найбільше глядачів онлайн-марафон переглянули в США, Польщі, Туреччині, Німеччині, Італії, Чехії, Португалії, Іспанії, Великій Британії та Австрії», - йдеться у повідомленні.
До програми марафону увійшли трейлери українських фільмів та кінострічка “Дякую”, діджейські сети Sky, Михайла Балога та Марини Круть, надихаючі історії про Україну та талановитих українців. Окрім того, в ефірі були сюжети про виставку Ukraine WOW, українські екобренди (DZHUS) та вітання з усього світу.
24 серпня Україна відсвяткувала 29-у річницю Незалежності.