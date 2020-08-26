СБУ блокувала мережу агітаторів, яку координували ватажки "ДНР"

У районі проведення операції Об`єднаних сил кіберфахівці Служби безпеки України блокували діяльність мережі сепаратистських інтернет-агітаторів, яку координувало так зване міністерство інформації "ДНР".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За оперативною інформацією, до групи входило 5 мешканців Маріуполя. За вказівками кураторів вони систематично розміщували деструктивні матеріали на сторінках у російських соцмережах, а також публікували заклики до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу у місцевих спільнотах із понад 150 тисячами користувачів.

Пропагандисти виправдовували російську агресію проти нашої країни, популяризували терористичні організації «Л/ДНР» та відокремлення південно-східних областей від України. Крім того, зловмисники закликали до масових заворушень та акцій непокори.

«Наразі діяльність мережі блоковано. Правоохоронці проводять заходи із встановлення та затримання їхніх спільників», - йдеться у повідомленні.

Такі дії кваліфікуються як злочини проти основ національної безпеки.

За діяльність, спрямовану на повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, передбачена кримінальна відповідальність.