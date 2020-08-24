У поліції розповіли, як пройшли масові заходи в Україні

Участь в урочистостях з нагоди 29-ї річниці Незалежності України у всіх регіонах держави взяли майже 48,5 тис. громадян.

Правоохоронці забезпечили безпеку учасників.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

Як зазначається, на забезпечення правопорядку всього було залучено 5,8 тисячі поліцейських та 1,6 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України. Зокрема у столиці, де відбулися найбільш масові заходи, правопорядок забезпечували 4,5 тисячі поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України.

Читайте також: Поліція нарахувала 20 тисяч осіб на заходах у центрі Києва

Порушень правопорядку допущено не було.

Як повідомлялося, у столиці участь у святкових заходах взяли близько 20 тисяч громадян.