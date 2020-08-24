Зеленський вшанував пам'ять полеглих захисників України

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих захисників із початку російської агресії проти України.

Після вшанування пам'яті загиблих героїв Президент і перша леді вирушили на Софійську площу, де відбудеться офіційна урочиста церемонія святкування Дня Незалежності, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Стіна пам'яті полеглих за Україну – стіна Михайлівського Золотоверхого монастиря вздовж вулиці Трьохсвятительської неподалік Михайлівської площі.

На 11-х частинах Стіни пам’яті розміщено фотографії та інформацію про понад 4 тисячі загиблих військовослужбовців Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, співробітників Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Національної поліції, а також добровольців, які віддали свої життя, захищаючи Батьківщину.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на Софійській площі збираються представники різних родів військ для участі в урочистостях. На площі встановлено сцену, розставлені стільці для сидіння гостей. Люди вишикувалися у чергу на входах до площі. Також величезна черга з представників ЗМІ.

У понеділок, 24 серпня, українці відзначають День Незалежності. Цей день відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році Акта проголошення незалежності України – політико-правового документа, який засвідчував новий статус Української держави.

Фото: Офіс Президента