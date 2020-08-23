Командувач Об'єднаних сил привітав ЗСУ з Днем Державного Прапора

Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав Збройні сили з нагоди Дня Державного прапора України.

Відео привітання оприлюднено у Фейсбуці.

«Щороку напередодні Дня незалежності ми вшановуємо одну із головних національних святинь - Державний прапор України. Під нашим прапором ми мусимо служити так, щоб нащадки пишалися перемогами своїх батьків та дідів, щоб світ знав могутню державу – Україну», - йдеться у привітанні.

Наєв нагадав, що «у цей день ми вкотре згадуємо тих, хто у різні роки поклав життя у боротьбі за Україну. Тих, кого у цій боротьбі надихав синьо-жовтий стяг. Ми схиляємо голови в пам’ять про героїв минулих поколінь борців за незалежність, та вшановуємо сучасних воїнів, які під українським прапором сьогодні відстоюють нашу державність».

Також командувач об'єднаних сил побажав військовослужбовцям та їхнім родинам міцного здоров’я, добра, злагоди, упевненості в щасливому майбутньому рідної країни.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 серпня, в Україні відзначається День Державного прапора.

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Свято встановлено «на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України», згідно з указом Президента від 23 серпня 2004 року.

У 2009 році було внесено зміни до цього указу й засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

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Державний прапор – невід’ємний атрибут кожної країни, що уособлює самобутність та спадкоємність її державотворчих традицій. Його еволюція у своєрідний спосіб відображає багатовікові процеси розвитку, становлення та життєдіяльності державних утворень.