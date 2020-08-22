У Києві прощаються з Борисом Патоном
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, до клубу Кабінету Міністрів прийшли попрощатися з першим Героєм України, президентом Національної академії наук сотні людей.
Рідні, друзі та колеги вишикувалися у велику чергу. Данину пам’яті Борису Патону прийшли віддати Президент Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Олександр Разумков, народні депутати, патріарх Філарет.
Поховають Бориса Патона на Байковому кладовищі.
Як повідомляв Укрінформ, 19 серпня у віці 101 рік помер президент Національної академії наук Борис Патон.
Він був видатним українським ученим в галузі металургії, технології металів, електрозварювання та матеріалознавства, державним та громадським діячем, президентом НАНУ, директором Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України. Перший Герой України.