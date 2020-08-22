У Києві прощаються з Борисом Патоном

У Києві проходить церемонія прощання з Борисом Патоном.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, до клубу Кабінету Міністрів прийшли попрощатися з першим Героєм України, президентом Національної академії наук сотні людей.

Рідні, друзі та колеги вишикувалися у велику чергу. Данину пам’яті Борису Патону прийшли віддати Президент Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Олександр Разумков, народні депутати, патріарх Філарет.

Із прощальним словом виступив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Поховають Бориса Патона на Байковому кладовищі.

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Як повідомляв Укрінформ, 19 серпня у віці 101 рік помер президент Національної академії наук Борис Патон.

Він був видатним українським ученим в галузі металургії, технології металів, електрозварювання та матеріалознавства, державним та громадським діячем, президентом НАНУ, директором Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України. Перший Герой України.