Бориса Патона поховають на Байковому кладовищі

Прощання з академіком Борисом Патоном розпочнеться 22 серпня у Києві о 10:15 у клубі Кабінету Міністрів, а поховання – на Байковому кладовищі орієнтовно о 13:00.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Національна академія наук, керівником якої багато років був Патон.

"Прощання з академіком Борисом Євгеновичем Патоном відбудеться цієї суботи, 22 серпня, з 10:15 до 12:00, у клубі Кабінету Міністрів України (Київ, вул. Інститутська, 7), поховання – на Байковому кладовищі орієнтовно о 13:00", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 19 серпня у віці 101 року помер президент Національної академії наук Борис Патон. Він був видатним українським ученим в галузі металургії, технології металів, електрозварювання та матеріалознавства, державним та громадським діячем, президентом НАНУ, директором Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України. Перший Герой України.

Фото: НАНУ