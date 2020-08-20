Рада Європи зафіксувала ще три випадки погроз журналістам в Україні

У серпні до платформи Ради Європи із просування захисту журналістики та безпеки журналістів внесені три повідомлення про погрози та тиск на представників ЗМІ в Україні.

Про це зазначено на сайті платформи, передає власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

В одному з повідомлень йдеться про спалення 17 серпня автомобіля, який використовується проєктом журналістських розслідувань «Схеми». У Раді Європи цей випадок оцінили як залякування журналістів. Відзначається, що українська влада ще не надала пояснень щодо цієї ситуації.

Також до платформи внесений факт виявлення 8 серпня журналістом-розслідувачем Михайлом Ткачем ознак встановлення технічних засобів стеження та зняття інформації у помешканні, де він проживає.

У Раді Європи зафіксували, як вплив на роботу журналіста, спробу у судовому порядку отримати дозвіл на прослуховування телефону представника ЗМІ. Цей факт внесено до платформи 4 серпня.

Загалом упродовж 2020 року платформа зафіксувала 128 випадків загроз безпеці журналістам у 29 країнах. 112 журналістів перебувають в ув’язненні, одного представника ЗМІ було убито.