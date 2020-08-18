Міноборони презентувало проєкт інституційного аудиту у військових вишах

Міністерство оборони України презентувало проєкт Порядку проведення інституційного аудиту професійної військової освіти у вищих військових навчальних закладах.

Презентацію на брифінгу в Укрінформі провів представник Міноборони професор, доктор технічних наук Володимир Мірненко.

«Ми презентуємо проєкт Порядку проведення інституційного аудиту професійної військової освіти у вищих військових навчальних закладах – формалізований документ, розроблений групою експертів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та держав – членів НАТО відповідно до вимог національних, а також освітніх стандартів Європейського союзу і НАТО щодо забезпечення якості освіти», - сказав Мірненко.

За його словами, інституційний аудит має дати відповідь на першорядні питання: наскільки правильно розвивається професійна військова освіта і чи задовольняє нагальні потреби сил оборони в контексті існуючих загроз національній безпеці та інтеграції України до НАТО. Міноборони пропонує громадськості долучитися до цього обговорення.

«Запрошуємо стейкхолдерів активно долучитися до обговорення і висловити свої пропозиції та зауваження стосовно положень, викладених у проєкті Порядку проведення інституційного аудиту професійної військової освіти у вищих військових навчальних закладах», - закликав представник Міноборони.

Він повідомив, що громадське обговорення зазначеного проєкту триватиме на офіційному вебпорталі Міністерства оборони України до 18 вересня 2020 року включно. Рекомендації, вироблені за його результатами профільними фахівцями Міноборони, будуть враховані під час ухвалення подальших управлінських рішень та оприлюднені на офіційному вебпорталі військового відомства.