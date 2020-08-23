Відомі грузини вітають Україну із Днем Незалежності

Посольство України в Грузії відзняло привітання Україні та українському народу відомих грузин

Ніно АНАНІАШВІЛІ

Народна артистка Грузії, грузинська балерина

Переклад привітання з грузинської: «Вітаю Вас, наші українські друзі! Вітаю Вас з Днем Незалежності! Насамперед усім, Вам и Вашим друзям хочу побажати здоров’я! Свобода – це великий здобуток, і я хочу, щоб всі ваші бажання здійснилися. Бажаю всього найкращого. Щоб те, що Ви задумали – виповнилося. Слава демократичній і вільній Україні!»

Каха КАЛАДЗЕ

Мер міста Тбілісі, в минулому відомий футболіст тбіліського і київського «Динамо», «Мілана» та «Дженоа». Був визнаний кращим футболістом Грузії в 2001-2003 і 2006 роках та вважається одним з кращих футболістів в історії Грузії

Переклад привітання з грузинської: «Від всього серця вітаю Україну, український народ з національним святом – Днем Незалежності! Грузія є і завжди буде другом України і завжди буде рада перемогам і успіхам України. Вітаю ще раз і бажаю миру та розвитку!

Зураб ЧХЕЇЗДЕ

Засновник компанії «Кахетинське традиційне виноробство»

Переклад привітання з грузинської: @Мої українські брати та сестри! Вітаю Вас зі святом свободи! Це найбільша перемога для людини, яку принесло людство, і ви це зробили і здобули свободу. Вітаю вас зі святом свободи!»

Вано ІАНТБЕЛІДЗЕ

Відомий грузинський актор, Заслужений артист Грузії, Лауреат державних та міжнародних премій, двічі лауреат професійної премій «Кращий актор року»", Кавалер ордена честі

Переклад привітання з грузинської: «Вітаю Вас, мої дорогі українці! Вітаю Україну, український народ і маю честь привітати українців з 29-ю річницею Незалежності! Я особисто вважаю Україну своєю другою батьківщиною, тому що я був ще дуже молодим, коли приїхав в Україну на зйомки до геніальної людини-Леоніда Федоровича Бикова і взяв участь у фільмі «В бій ідуть одні старики», пізніше у фільмі «Ати бати йшли солдати». І з допомогою цих двох фільмів я подружився з українським народом, українськими артистами і в цілому з всією Україною, чим я дуже пишаюся. Майже щороку я приїжджаю, зустрічаюся з ними і відчуваю цю велику любов. Я дуже радий, що я і мої друзі, як їх у фільмі називають «поющая эскадрилья», завжди разом відзначаємо дружбу між українським та грузинським народами. І це велике щастя, оскільки український і грузинський народ дуже любить один одного, наше сусідство та наша дружба є зразковою і я цим пишаюся. Нехай Бог благословляє і радує! Нехай Господь зміцнить Україну на довгі роки! /далі українською/

Вахтанг КІКАБІДЗЕ

Відомий грузинський співак, автор пісень, кіноактор, кінорежисер і сценарист. Народний артист Грузії, Заслужений артист України, неодноразовий лауріат державних премій

Переклад привітання з грузинської: «Мої українські брати і сестри! Вітаю з цим прекрасним світом – Днем Незалежності України! Живіть у мирі, з квітами, піснями, нехай у Вашій країні панує добро! І якщо можна, я хочу сказати одну фразу українською: Хай живе вільна Україна!»

Ніно КАТАМАДЗЕ

Відома грузинська джазова співачка та композитор

Переклад привітання з грузинської: «Мої улюблені українці, мої дорогі українці! Вітаю з 29-ою річницею Незалежності, 29-ою річницею свободи! Хочу, щоб у Вас завжди були сили боротися, сили боротися за любов, сили для любові один до одного. Наше життя разом на землі є найголовнішим. Кохання врятує нас!»