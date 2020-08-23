Відомі грузини вітають Україну із Днем Незалежності
- Ніно АНАНІАШВІЛІ
Народна артистка Грузії, грузинська балерина
Переклад привітання з грузинської: «Вітаю Вас, наші українські друзі! Вітаю Вас з Днем Незалежності! Насамперед усім, Вам и Вашим друзям хочу побажати здоров’я! Свобода – це великий здобуток, і я хочу, щоб всі ваші бажання здійснилися. Бажаю всього найкращого. Щоб те, що Ви задумали – виповнилося. Слава демократичній і вільній Україні!»
- Каха КАЛАДЗЕ
Мер міста Тбілісі, в минулому відомий футболіст тбіліського і київського «Динамо», «Мілана» та «Дженоа». Був визнаний кращим футболістом Грузії в 2001-2003 і 2006 роках та вважається одним з кращих футболістів в історії Грузії
Переклад привітання з грузинської: «Від всього серця вітаю Україну, український народ з національним святом – Днем Незалежності! Грузія є і завжди буде другом України і завжди буде рада перемогам і успіхам України. Вітаю ще раз і бажаю миру та розвитку!
- Зураб ЧХЕЇЗДЕ
Засновник компанії «Кахетинське традиційне виноробство»
Переклад привітання з грузинської: @Мої українські брати та сестри! Вітаю Вас зі святом свободи! Це найбільша перемога для людини, яку принесло людство, і ви це зробили і здобули свободу. Вітаю вас зі святом свободи!»
- Вано ІАНТБЕЛІДЗЕ
Відомий грузинський актор, Заслужений артист Грузії, Лауреат державних та міжнародних премій, двічі лауреат професійної премій «Кращий актор року»", Кавалер ордена честі
Переклад привітання з грузинської: «Вітаю Вас, мої дорогі українці! Вітаю Україну, український народ і маю честь привітати українців з 29-ю річницею Незалежності! Я особисто вважаю Україну своєю другою батьківщиною, тому що я був ще дуже молодим, коли приїхав в Україну на зйомки до геніальної людини-Леоніда Федоровича Бикова і взяв участь у фільмі «В бій ідуть одні старики», пізніше у фільмі «Ати бати йшли солдати». І з допомогою цих двох фільмів я подружився з українським народом, українськими артистами і в цілому з всією Україною, чим я дуже пишаюся. Майже щороку я приїжджаю, зустрічаюся з ними і відчуваю цю велику любов. Я дуже радий, що я і мої друзі, як їх у фільмі називають «поющая эскадрилья», завжди разом відзначаємо дружбу між українським та грузинським народами. І це велике щастя, оскільки український і грузинський народ дуже любить один одного, наше сусідство та наша дружба є зразковою і я цим пишаюся. Нехай Бог благословляє і радує! Нехай Господь зміцнить Україну на довгі роки! /далі українською/
- Вахтанг КІКАБІДЗЕ
Відомий грузинський співак, автор пісень, кіноактор, кінорежисер і сценарист. Народний артист Грузії, Заслужений артист України, неодноразовий лауріат державних премій
Переклад привітання з грузинської: «Мої українські брати і сестри! Вітаю з цим прекрасним світом – Днем Незалежності України! Живіть у мирі, з квітами, піснями, нехай у Вашій країні панує добро! І якщо можна, я хочу сказати одну фразу українською: Хай живе вільна Україна!»
- Ніно КАТАМАДЗЕ
Відома грузинська джазова співачка та композитор
Переклад привітання з грузинської: «Мої улюблені українці, мої дорогі українці! Вітаю з 29-ою річницею Незалежності, 29-ою річницею свободи! Хочу, щоб у Вас завжди були сили боротися, сили боротися за любов, сили для любові один до одного. Наше життя разом на землі є найголовнішим. Кохання врятує нас!»