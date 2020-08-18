У Львові помер чоловік, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова помер чоловік, якому на початку серпня група хірургів з України та Німеччини вперше в нашій країні пересадила підшлункову залозу.

Про це повідомляється на сторінці медзакладу у Фейсбуку, повідомляє Укрінформ.

"На жаль, Андрій, наш пацієнт із пересадженою підшлунковою залозою, помер… Це величезна втрата не лише для його рідних, а і для усього нашого колективу та тих, хто вболівав і переживав за чоловіка. Усі ці дні наші лікарі буквально жили з ним у реанімації. Цілодобовий супровід, медикаменти, контроль іноземних колег: ми робили все від нас залежне, аби Андрій відновився після операції", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, тривалий час його стан був стабільним, але потім різко погіршився, судини затромбувалися, тож ані операція, ані подальша реанімація не мали ефекту.

У лікарні наголошують, що трансплантація підшлункової залози – це одна із найскладніших операцій з пересадження органів. Світова статистика показує, що після такої операції не виживає кожен третій пацієнт.

Як повідомлялося, 7 серпня в Україні було вперше проведено операцію трансплантації підшлункової залози.

За даними МОЗ, щорічно в Україні пересадки органів потребують близько 5 тис. осіб.