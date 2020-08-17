Колишнього слідчого судитимуть за переслідування активістів Майдану у 2014 році

Ексслідчого міліції, який наразі працює у Нацполіції, судитимуть за переслідування активістів Майдану у 2014 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Слідством встановлено, що колишній слідчий міліції, який наразі обіймає посаду слідчого СУ Головного управління Нацполіції в Київській області, незаконно притягнув до кримінальної відповідальності 3-х осіб за нібито участь у масових заворушеннях 18 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва. Насправді потерпілі масових заворушень не вчиняли", - йдеться у повідомленні.

Колишній слідчий міліції обвинувачується у зловживанні владою та службовим становищем, службовому підробленні, в притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину, зі штучним створенням доказів та фальсифікацією, а також у незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ст. 340 ККУ).

Наразі до суду направлено обвинувальний акт.

Як повідомляв Укрінформ, 5 серпня в рамках розслідування справ Майдану слідчі ДБР повідомили про підозру слідчому одного з відділів ГУ Нацполіції в Черкаській області.

Підозрюваному інкриміновано притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з фальсифікацією, а також завідомо незаконне тримання під вартою.