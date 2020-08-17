Підпал авто журналістки у Львові: СБУ заявляє, що затримала організатора

Служба безпеки України затримала організатора підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" у Львові Галини Терещук.

Як передає Укріноформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

"СБУ викрила у Львові колишнього працівника Національної поліції, який за версією слідства, у січні цього року організував підпал автомобіля журналістки "Радіо Свобода". Оперативники спецслужби встановили місцезнаходження та на виконання рішення слідчого судді затримали зловмисника", - йдеться у повідомленні.

Як зазанчається, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині ) та ч. 2 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру.

Наразі тривають слідчі дії. Заходи з викриття зловмисника проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області.

Як повідомляв Укрінформ, у Львові в ніч на 30 січня невідомий підпалив автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук. Ніхто не постраждав.

Тоді, за словами свідків, до машини підійшов чоловік у масці, помістив пакет із невідомою речовиною під щітки на лобовому склі автомобіля і підпалив його. На крики свідків про те, що він може спалити всю вулицю, невідомий відповів, що хоче спалити лише цю автівку.

Пізніше було затримано виконавця підпалу, якого засудили до 5 років ув'язнення з трирічним іспитовим терміном.