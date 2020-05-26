Юнакові, який підпалив авто журналістки Терещук, дали іспитовий термін

У Львові 19-річного Якоба Сарахмана, який у ніч на 30 січня підпалив автомобіль журналістки Радіо Свобода Галини Терещук, засудили до 5 років ув'язнення з трирічним іспитовим терміном.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Галицький суд Львова 25 травня ухвалив рішення у справі підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки Радіо Свобода Галини Терещук – 19-річного Якоба Сарахмана. Вирок суду – 5 років позбавлення волі з 3-річним іспитовим терміном», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив адвокат потерпілої Олег Мицик, якщо Сарахман не порушить обов’язків, буде присутній на допитах, у судовому процесі при розгляді кримінального провадження щодо інших осіб і даватиме проти них свідчення, а також якщо за цей час не скоїть злочину, то протягом іспитового терміну вважатиметься, що відбув покарання.

«Ця угода укладена дещо з авансом. Якоб Сарахман не відшкодував на цей час навіть частини матеріального збитку. Оскільки ми розуміємо, що він цього зробити не зможе, по-християнськи потерпіла дала згоду на цю угоду, і ще було його щире каяття», – пояснив адвокат.

За даними слідства, Якоб Сарахман, студент університету «Львівська політехніка» зізнався, що в ніч на 30 січня підпалив автомобіль львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук. Проти нього було відкрите провадження за статтею 194 КК (умисне знищення або пошкодження майна).

Зазначається, що у справі підпалу фігурують ще двоє осіб – майор поліції Франківського району Львова Михайло Чердак, який перебуває у розшуку, та безробітний, раніше судимий Вадим Дмитренко. За даними львівських журналістів, чоловік відомий у кримінальному світі. Щодо цих двох підозрюваних порушено кримінальне провадження за статтею 347 КК (умисне пошкодження майна журналіста).

При цьому слідство досі не назвало мотиви злочину потерпілим – Галині та її чоловікові Василю Терещуку.

«Мені досі невідомі мотиви злочину. Я вперше сьогодні у суді побачила людину, яка підпалила автівку. Але він – найнижча ланка у цьому ланцюгу. Були люди, які замовили цей злочин. Досі не знайдено поліцейського, який безпосередньо давав вказівки підпалювачу», – наводить видання слова Галини Терещук.

Слідство у справі триває.

Фото: radiosvoboda.org