Більш як третина українців доплачували за прийом у лікаря

Більш ніж третині українців за останній рік доводилося доплачувати за прийом у лікаря чи медичну процедуру.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.

"Більше третини опитаних (35%) підтвердили, що за останні 12 місяців їм доводилося доплачувати за прийом у лікаря чи медичну процедуру. 39% не зверталися за такими послугами, 23% – не доплачували, а 3% – не відповіли на запитання", - йдеться у результатах опитування.

Водночас, як зазначають соціологи, 70% громадян переконані, що лікарям не потрібно доплачувати, щоб гарантувати у майбутньому якісну допомогу. Натомість 19% опитаних вважають, що доплачувати варто, а ще 11% не змогли відповісти.

Уточнюється, що на Заході та на Півдні 77% респондентів не вбачають потреби в додатковій оплаті. Найбільше тих, хто поділяє думку, що лікарям варто додатково доплачувати, – на Сході (27%).

Відповідаючи на запитання про те, скільки грошей протягом останнього року їхня родина в середньому на місяць витрачала на ліки та лікування, 13% респондентів заявили, що взагалі нічого не витрачали, 15% витрачали до 200 грн, 24% - від 200 до 500 грн, 19% опитаних платили від 500 до 1000 грн, 7% витрачали від 1000 до 2000 грн, і майже 9% на ліки та лікування витрачали понад 2000 грн.

За словами соціологів, опитування засвідчило, що з віком витрати українців на ліки та лікування значно зростають.

Серед тих, хто обстоює інтереси громадян у процесі реформування системи охорони здоров’я, 19% опитаних назвали чинного міністра охорони здоров'я Максима Степанова, 16% – Президента Володимира Зеленського, 15% – лікаря і блогера Євгенія Комаровського, 14% – головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. За колишню очільницю МОЗ Уляну Супрун висловилися 6% респондентів, за голову парламентського Комітету з питань охорони здоров’я Михайла Радуцького – 3%. Натомість 35% громадян вважає, що ніхто з зазначених осіб не обстоює їхні інтереси.

Дослідження проведене з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Фінансування опитування здійснене в межах проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.