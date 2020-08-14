СБУ завадила продажу за €500 тисяч саморобного комплексу "прослушки"
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За попередніми даними слідства, до складу угруповання входило декілька жителів столиці, у тому числі технічні спеціалісти і фахівці сфери IT. Використовуючи високотехнологічне обладнання, вони нелегально розробили для продажу комплекс моніторингу мобільного зв’язку. Цей пристрій дає можливість знімати інформацію у всіх діапазонах мобільного зв’язку, зокрема, «прослуховувати» телефонні розмови і контролювати інтернет-трафік. Підпільну майстерню облаштували за місцем проживання одного з фігурантів. Замовника товару підшукували через особисті зв’язки.
Зазначається, що під час спецоперації оперативники СБУ затримали трьох учасників групи при одержанні від замовника всієї суми грошей.
«У ході обшуків за місцем проживання і роботи фігурантів правоохоронці вилучили обладнання та інші докази протиправної діяльності», - указується у повідомленні.
Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 КК (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до діяльності угруповання.