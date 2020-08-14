СБУ завадила продажу за €500 тисяч саморобного комплексу "прослушки"

Кіберфахівці та слідчі СБУ викрили у Києві учасників організованої групи, які намагалися реалізувати потужний спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації ціною майже півмільйона євро.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередніми даними слідства, до складу угруповання входило декілька жителів столиці, у тому числі технічні спеціалісти і фахівці сфери IT. Використовуючи високотехнологічне обладнання, вони нелегально розробили для продажу комплекс моніторингу мобільного зв’язку. Цей пристрій дає можливість знімати інформацію у всіх діапазонах мобільного зв’язку, зокрема, «прослуховувати» телефонні розмови і контролювати інтернет-трафік. Підпільну майстерню облаштували за місцем проживання одного з фігурантів. Замовника товару підшукували через особисті зв’язки.

Зазначається, що під час спецоперації оперативники СБУ затримали трьох учасників групи при одержанні від замовника всієї суми грошей.

«У ході обшуків за місцем проживання і роботи фігурантів правоохоронці вилучили обладнання та інші докази протиправної діяльності», - указується у повідомленні.

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 КК (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до діяльності угруповання.