Україна видаватиме е-Візи громадянам Індії, ПАР та Філіппін

Міністерство закордонних справ з 14 серпня розпочинає централізоване оформлення українських електронних віз (е-Віза) громадянам Індії, Південної Африки та Філіппін.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що українська е-Віза видається для поїздок до нашої держави з діловою, приватною, туристичною метою, для лікування, провадження діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту, а також представникам іноземних ЗМІ.

У МЗС також оприлюднила порядок оформлення е-Візи і нагадали, що для в’їзду в Україну її потрібно роздрукувати та пред’явити разом з паспортом прикордонним органам України у пунктах пропуску через державний кордон.