Можливість поширення COVID-19 на пляжах не пов’язана з водою – Центр здоров’я

Не існує жодних доказів про поширення збудника COVID-19 через воду , як в басейнах, джакузі тощо, так і через поверхневі чи підземні води.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я України у Фейсбуці.

Як зазначається, за інформацією експертів американського Центру контролю та профілактики захворювань (CDC), немає жодних доказів того, що збудник COVID-19 поширюється через воду в басейнах, джакузі, спа-центрах тощо, оскільки дезінфікуючі засоби, що використовуються для очищення води, знищують вірус. Також немає доказів того, що SARS-CoV-2 присутній у поверхневих, підземних водах або передається через забруднену питну воду.

Основним шляхом передачі COVID-19 є аерозольний - через дрібні краплі, які виділяються з носа або рота захворілого при кашлі, чханні або розмові й розпиляються в навколишньому повітрі.

Отже, можливість поширення COVID-19 під час відпочинку на пляжах пов'язана зі скупченням людей – незалежно від того, чи знаходяться вони у воді, чи перебувають на суші.

Також у ЦГЗ нагадали основні правила, які допоможуть уникнути інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 : соціальне дистанціювання; регулярна обробка рук спиртовмісним засобом та/або миття їх з милом; правильне використання масок та дотримання інших правил респіраторної гігієни.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 серпня в Україні лабораторно підтверджено 84 548 випадків захворювання на COVID-19.