На найбільших пляжах Одеси - надто брудна вода, щоб купатися

Якість морської води біля пляжів Одеси за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідає нормативним вимогам і не придатна для морського водокористування.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

"ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України» провела лабораторні дослідження морської води у визначених контрольних точках Одеси. За результатами досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам в усіх точках", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування на пляжах: «Лузанівка», «Молода Гвардія», «Ланжерон», «Відрада», «Дельфін», «Аркадія», 10 ст. Великого Фонтану, 13 ст. Великого Фонтану, 16 ст. Великого Фонтану.

У мерії акцентували, що рекомендація діє до особливого розпорядження.

Станом на 21 липня, температура води біля узбережжя Одеси, за даними метеопоста, становить 23°С .