Зеленський сподівається, що до кінця його каденції вчителі більше зароблятимуть

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що до кінця його каденції ситуація з оплатою праці педагогічних працівників зміниться на краще.

Про це він сказав на зустрічі з випускниками шкіл, які набрали найбільше балів за результатами ЗНО, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

«Наші вчителі повинні більше заробляти, і під кінець каденції всі повинні це відчувати. Люди, які передають знання, мають бути щасливими та не думати про побутові речі чи де і як підзаробити», – зауважив Зеленський.

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Він наголосив, що успішність учнів залежить не тільки від їхньої працьовитості та наполегливості, а й від їхніх батьків, учителів та репетиторів.