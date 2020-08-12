Зеленський сподівається, що до кінця його каденції вчителі більше зароблятимуть

Зеленський сподівається, що до кінця його каденції вчителі більше зароблятимуть

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що до кінця його каденції ситуація з оплатою праці педагогічних працівників зміниться на краще.

Про це він сказав на зустрічі з випускниками шкіл, які набрали найбільше балів за результатами ЗНО, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

«Наші вчителі повинні більше заробляти, і під кінець каденції всі повинні це відчувати. Люди, які передають знання, мають бути щасливими та не думати про побутові речі чи де і як підзаробити», – зауважив Зеленський.

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Він наголосив, що успішність учнів залежить не тільки від їхньої працьовитості та наполегливості, а й від їхніх батьків, учителів та репетиторів.

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