Керівник центру оцінювання якості освіти вважає неетичною участь вчителів у ЗНО

Участь репетиторів і вчителів у зовнішньому незалежному оцінюванні є неетичним стосовно абітурієнтів

Таку точку зору висловив в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко в інтерв'ю Укрінформу.

«Ми щороку спостерігаємо неприємну, а в певній мірі, ганебну ситуацію, коли на ЗНО приходять репетитори і вчителі, і, зрозуміло, що їхній рівень підготовки у порівнянні з їхніми вихованцями в рази вищий! А вони потім хизуються: «Я набрав 200 балів з такого-то предмету». З точки зору етики, це не зовсім красиво, тому що людина використовує абсолютно безпідставно зовнішнє незалежне оцінювання, аби капіталізувати свою оцінку в 200 балів в більш вигідну для себе ціну, як репетитора», - сказав він.

На думку керівника Центру, не зовсім чесно конкурувати зі своїми дітьми і хизуватися, що ти краще їх.

«Наша шкала рейтингова, і якщо на верхньому щаблі серед 200-бальників опиняються лише репетитори, від цього страждають діти.

Наприклад, максимальний можливий бал, який можна набрати за тест з української мови і літератури – 104, а серед учасників щорічно є близько 10 дітей, які набрали, наприклад, 95 балів і опинилися б на найвищому щаблі. А тут один репетитор набирає максимально можливий бал з максимально можливого і отримує 200 балів. Якщо б він не прийшов, то 10 дітей отримали б 200 балів своїм результатом і мали б значно кращі шанси на вступ до закладу вищої освіти», - пояснив він.

Цього року такого нема, але, в інші роки ми спостерігали, коли репетитори, займаючи верхні щаблі своїми результатами крали рейтингову позицію у своїх же вихованців.

За словами Бойка, цього року кількість абітурієнтів, які отримали 200 балів, наприклад, з фізики – 64, а минулого року їх було лише четверо.

Всього ЗНО-2020 на максимальні 200 балів склало 447 учасників тестування. Минулого року їх було 274.

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