Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію на продовження арешту Антоненку

Київський апеляційний суд розпочав розгляд скарги захисту ветерана АТО Андрія Антоненка ("Ріффмастера"), підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, на продовження йому арешту.

Про це Укрінформу повідомила прессекретар суду Тетяна Геведзе.

“Вже розпочали (розгляд апеляції — ред.)”, - сказала Геведзе.

Як повідомлялося, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень.

Кузьменко й Антоненко залишалися у СІЗО.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт.