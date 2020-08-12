Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію на продовження арешту Антоненку
Про це Укрінформу повідомила прессекретар суду Тетяна Геведзе.
“Вже розпочали (розгляд апеляції — ред.)”, - сказала Геведзе.
Як повідомлялося, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.
12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.
Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.
25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень.
Кузьменко й Антоненко залишалися у СІЗО.
11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт.