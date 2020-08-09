​​Президент Володимир Зеленський привітав будівельників з професійним святом та наголосив, що сенс їхньої роботи полягає у створенні та розвитку якісної інфраструктури країни.

Як передає Укрінформ, про це Зеленський написав у Телеграм.

"Сьогодні радий привітати з професійним святом будівельників. Ваша робота завжди викликає повагу та захоплення, адже її сенс – у створенні та розвитку нової якісної інфраструктури нашої країни", - зазначив глава держави.

Він зауважив, що цього року в Україні розпочали масштабну національну програму «Велике будівництво». Президент підкреслив, що йдеться не лише про тисячі кілометрів доріг, а й про нові школи, дитсадки, відділення екстреної медичної допомоги, медичні амбулаторії та сучасні спортивні комплекси.

За словами Зеленського, проєкт триватиме й у наступні роки, передбачатиме реконструкцію та відновлення пам’яток архітектури, продовження будівництва доріг та інші інфраструктурні об’єкти.

"Ми будуємо Україну разом – це не лише амбіція чи мрія, це - план дій. Будуємо кожного дня, незважаючи на те, що ця праця іноді є нелегкою. І ми віримо в успіх України", - зауважив Президент.

Він також висловив впевненість, що професіоналізм і майстерність будівельників сприятимуть подальшому розвитку держави.

Як повідомлялося, професійне свято День будівельника відзначається щороку у другу неділю серпня, цього року випало на 9 серпня.