Затриманих у Мінську українських журналістів депортують з Білорусі

Затриманих в Мінську журналістів "Настоящего времени" депортують з країни із забороною в'їзду на десять років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Настоящее время".

Уточнюється, що Ірину Ромалійську, Юрія Баранюка й Івана Гребенюка висилають до Одеси.

Ромалійська і Гребенюк є громадянами України, Баранюк - громадянин Росії.

"Друзі, з нами все гаразд. Нас висилають до Одеси. Думаю, через пару годин будемо. І всім вліпили заборону на в'їзд. Наскільки я зрозуміла, приводом став учорашній ефір "Настоящего времени". Співробітники, які допитують нас, переказували мені точки, з яких я включалася", - написала в Фейсбук Ірина Ромалійська.

Своєю чергою Іван Гребенюк повідомив: "Друзі, ми вже в аеропорту. Все добре! Спасибі всім! Депортація. Під пильним супроводом. Десять років заборони в'їзду. Єдиний рейс, який був, - це Одеса. 23:40 виліт з Мінська".

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Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю в готелі "Мінськ" у столиці Білорусі затримали штатних кореспондентів телеканалу "Настоящее время" - Ірину Ромалійську, Юрія Баранюка й Івана Гребенюка.