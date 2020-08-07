В Іспанії екстрено посадили літак через відмову українця надягати маску

Про це пише El Periodico.

Як зазначається, пасажир з українським паспортом був з ознаками алкогольного сп'яніння, а екіпаж неодноразово рекомендував чоловіку надягти маску, але він відмовлявся. Після цього був застосований відповідний протокол, повідомили в авіакомпанії Air Europa.

Асоціація диспетчерів Іспанії також повідомила про інцидент. Там зазначили, що командир екіпажу літака запросив посадку на летовищі Малаги через «конфліктного пасажира на борту». Після посадки порушника передали службовцям національної гвардії.

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Після висадки пасажира літак продовжив подорож до Мадрида.