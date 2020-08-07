Ексвійськовий у соцмережах закликав окупантів до порушення “тиші” — СБУ

Служба безпеки України викрила у Сумах колишнього військовослужбовця, який у соцмережах агітував до порушення територіальної цілісності України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресцентр СБУ.

"Служба безпеки України продовжує системно протидіяти спробам антиукраїнських інтернет-провокаторів загострити внутрішню ситуацію в країні через соціальні мережі. Одного із таких пропагандистів співробітники спецслужби днями викрили у Сумах. Ним виявився колишній український військовий, який після відставки знехтував присягою та агітував до порушення територіальної цілісності України”,- йдеться в повідомленні.

За даними спецслужби, деструктивні матеріали він розміщував на персональних сторінках із майже тисячною аудиторією підписників у російській соціальній мережі. “Зокрема, він публічно закликав учасників незаконних збройних формувань до ведення активних бойових дій та порушення режиму тиші на лінії розмежування", - зазначається в повідомленні.

За результатами обшуків за місцем проживання відставника правоохоронці вилучили комп`ютер та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Крім того, за даними СБУ, підозру у сприянні терористичній організації оголошено сепаратистському інтернет-агітатору з Кіровоградщини. Мешканець Олександрійського району адміністрував спільноти у соцмереж для збору фінансової допомоги бойовикам.

Як повідомлялося, протягом липня СБУ припинила деструктивну діяльність трьох жителів Закарпатської, Тернопільської та Донецької областей. За цей час також засуджено двох викритих Службою провокаторів з Одеси і Маріуполя.

Фото: СБУ