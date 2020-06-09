СБУ за три місяці викрила 21 проросійського інтернет-агітатора

За останні три місяці кіберфахівці Служби безпеки України викрили 21 інтернет-агітатора, які за завданням російських спецслужб намагалися дестабілізувати ситуацію та створювали панічні настрої в суспільстві.

Про це повідомляє 9 червня сайт СБУ.

"Зокрема, такі агітатори діяли в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську, Хмельницькому, Жашкові, Чернігові та у населених пунктах поблизу лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

Так, лише за останній тиждень співробітники СБУ викрили трьох інтернет-агітаторів на Донеччині, Одещині та у Чернігові. Вони регулярно розміщували у соцмережах заклики до порушення конституційного ладу і територіальної цілісності України. Також вони поширювали пропаганду терористичних організацій "Л/ДНР" та виконували інші завдання російських спецслужб.

Наразі щодо затриманих агітаторів зареєстровано кримінальні провадження за дії, спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Загалом за період дії карантинних заходів кіберфахівці СБУ заблокували понад 2,7 тисячі спільнот з більш ніж мільйонною аудиторією, викрили 393 інтернет-агітаторів, які поширювали різноманітні фейки про епідемію COVID-19.

Інформацію стосовно виявлених 372 агітаторів СБУ спрямувала до Національної поліції. 173 особи притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у межах статті 173-1 КУпАП. Викриття та документування протиправної діяльності проводилось кіберфахівцями СБУ під процесуальним керівництвом органів прокуратури.

Фото: СБУ