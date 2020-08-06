Українські виші отримають понад €9 мільйонів у межах 10 проєктів Erasmus+

Кілька десятків українських університетів, науково-дослідні установи та підприємства, а також низка міністерств візьмуть участь в 10 проєктах Програми ЄС Erasmus+ з фінансуванням понад 9 млн євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"46 українських вишів та інших організацій отримають фінансування понад 9 млн євро. 10 проєктів з поміж 164 були відібрані для розбудови потенціалу у сфері вищої освіти за Програмою Європейського Союзу Erasmus+. Такими є результати конкурсу 2020 року, оголошеного Виконавчим агентством із питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) Європейської Комісії", - йдеться у повідомленні.

Ці 10 проєктів спрямовані на модернізацію освітніх програм із соціальних наук та інженерії, охорони здоров’я і навколишнього середовища; модернізацію врядування закладів вищої освіти; зміцнення зв’язків системи вищої освіти з економічним і соціальним середовищем.

У реалізації проєктів з української сторони братимуть участь 36 закладів вищої освіти, одна науково-дослідна установа, одне приватне та два державних підприємства, дві громадські організації, Міністерство освіти і науки, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів та Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Крім того, три українські університети виступають грантоотримувачами й координаторами проєктів: Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Львівська політехніка» та Національний університет «Запорізька політехніка».

Також до проєктних команд долучаться 59 партнерів із 22 країн світу: 34 організації з 15 країн-членів Програми (Австрія, Бельгія, Болгарія, Естонія, Іспанія, Італія, Литва, Латвія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Словенія, Фінляндія, Франція) та 25 організацій із 7 країн-партнерів Програми (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Республіка Молдова, Таджикистан).

Частина проєктів розпочне свою діяльність вже з листопада 2020 року, інші - із січня 2021 року.

Erasmus+ – це програма Європейського Союзу на період 2014–2020 рр., що підтримує проєкти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді і спорту.

Напрям Розвиток потенціалу вищої освіти (КА2: CBHE) є окремим компонентом міжнародного виміру Програми Erasmus+ у сфері вищої освіти. У межах конкурсів із 2015 р. до 2019 р. було профінансовано 38 проєктів за участі 200 організацій з України, включаючи 120 закладів вищої освіти. Загальна сума гранту проєктів складає понад 27 млн євро.