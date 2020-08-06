1318 нових випадків COVID-19? Це прогнозувалося, і далі буде гірше

Невтішних і добре аргументованих прогнозів, на жаль, не уникнути – захворюваність знову зростає, і не лише в Україні

В Україні черговий антирекорд із захворюваності на коронавірусну інфекцію – за добу виявлено 1318 інфікованих. При цьому у ВООЗ застерігають: усе більше зростає захворюваність серед молодих людей. Аналіз ВООЗ, проведений між 24 лютого та 12 липня, показав, що частка хворих людей у віці 15-24 років зросла із 4,5% до 15%. Це пов’язується з тим, що молодь продовжує і далі бути активною у соціальному житті без дотримання дистанції – у клубах, на пляжах, у подорожах. Як буде далі розвиватися ситуація – це питання наразі обговорюють дуже обережно у медичних і наукових колах, бо прогнозована сезонність вірусу таки не підтвердилася. У НАН України тим часом прогнозують, що до 11 серпня кількість виявлених інфікованих за добу може збільшитися до 1680 осіб. І, схоже, оптимістичних новин не слід чекати.

Нова хвиля буде важчою – до 10 тисяч хворих на добу може дійти

Коли у червні розпочалося різке зростання захворюваності, Укрінформ цікавився у лікаря-епідеміолога і голови ГО “Інфекційний контроль в Україні” Андрія Александріна, чи варто говорити про другу хвилю COVID-19. Тоді експерт відповів, що ми все ще на першій хвилі і дуже чітко спрогнозував, що «найближчим часом ми вийдемо на показники у понад 1000 хворих на COVID-19 за добу, і ця статистика надалі тільки наростатиме». Як вже бачимо зараз, пан Александрін не помилявся в оцінках.

Нині ж в коментарі Укрінформу він так само дає песимістичний прогноз. «Ситуація погіршиться із настанням похолодань. Це пов’язано з тим, що наші приміщення із сухим повітрям і відсутністю системи кондиціонування не пристосовані для нормального перебування там в умовах епідемії. А з вересня діти підуть до шкіл, і до COVID-19 додасться зростання сезонної захворюваності – на аденовірусну інфекцію, риновірусну інфекцію, грип. Відповідно, діти стануть рушійною силою коронавірусної інфекції як її переносники», – каже епідеміолог, додавши, що ні за два місяці карантину, ні за літній період не було нічого зроблено для підготовки дитячих садочків, шкіл і лікарень.

За його словами, друга хвиля, яка очікуються на кінець жовтня – початок листопада, буде дуже яскравою, важкою і ускладненою іншими вірусними захворюваннями. «Ми не бачимо, щоб від головного санлікаря були меседжі про підготовку до сезону осінньої захворюваності, зокрема щодо наявності достатньої кількості тестів для виявлення грипу і інших вірусів, аби можна було їх одразу виключати при встановленні діагнозу. Наша держава має чітко розуміти – коли буде вакцина проти грипу і які категорії населення мають бути вакциновані. Я вважаю, що на сьогодні держава зобов’язана за державний кошт вакцинувати усі групи ризику. Коли піде масова захворюваність, всі сходитимуть з розуму через кожний чих», – переконує Андрій Алекандрін.

Лабораторії наростять свої потужності і будуть тестувати більше населення

Як позитивну тенденцію епідеміолог відмічає збільшення кількості тестувань порівняно з весняним періодом, що, звісно, впливає на кількість виявлених інфікованих. Але додає, що нинішніх потужностей все одно недостатньо, а реальна кількість хворих у 5-7 разів більша, ніж офіційна статистика. «Якщо на осінній період лабораторії наростять свої потужності і будуть тестувати більше населення, то з часом виявлення 10 тисяч нових випадків за добу стане для нас звичним явищем», – підсумовує фахівець.

Не лише ми: ситуація знову погіршилася в Іспанії, Польщі, Німеччині…

Всесвітня організація охорони здоров’я теж днями дала невтішний прогноз. Під час засідання комітету ВООЗ з надзвичайних ситуацій щодо COVID-19 глава організації Тедрос Гебреісус заявив, що пандемія може набути «дуже затяжного» характеру, а її наслідки відчуватимуться упродовж найближчих десятиліть. «Пандемія – це криза в галузі охорони здоров'я, яка буває раз на століття, і наслідки якої відчуватимуться протягом наступних десятиліть», – заявив очільник ВООЗ. Він зазначив, що багато країн, які вважали, що вони залишили позаду найгірше, нині стикаються з новими спалахами.

У Польщі, приміром, нещодавно був встановлений антирекорд із добової захворюваності – за 3 серпня там було виявлено 680 хворих.

Епідеміологи Інституту Роберта Коха (RKI) у Німеччині вважають, що в країні вже розпочалася «друга хвиля», про яку давно попереджають, хоча вона є більш помірною та повільною, ніж перша. За останню добу до RKI надійшли повідомлення про 879 нових випадків інфікування, а одужало за цей час 500 людей. Ще в липні тенденція була зворотньою.

Осередком захворюваності в Європі знову стає Іспанія – за минулу добу там було виявлено майже 3 тисячі нових випадків. Як пише DW, серед причин зростання захворюваності аналітики називають звичку іспанців розслаблятися в сезон відпусток – їхню пристрасть до подорожей і до різного роду масових свят і розваг. А також небувалий в цьому році наплив нелегальних мігрантів з країн, де пандемія в розпалі, і приїзд сезонних робітників-іноземців, задіяних у сфері сільського господарства.

Не «Хвилі» – а «Пожежа»

Отже, світ накриває нова хвиля інфекції? Нещодавно на сторінках The Guardian озвучили іншу думку, описуючи розвиток пандемії COVID-19. Директор Центру дослідження інфекційних захворювань і політики в Університеті Міннесоти (США) Майкл Остерхолм і режисер-документаліст Марк Олшейкер порівнюють нинішню пандемію скоріше з лісовою пожежею, аніж з хвилями.

Не так "хвиля", як "пожежа"

Вони зазначають, що вірус, як і вогонь, невтомно шукає для себе «паливо» – людей-носіїв. Він спустошує одні райони, оминаючи при цьому інші, і буде поширюватися аж поки у людей не з'явиться потужний колективний імунітет – тобто антитіла не утворяться у 50-70% населення – щоб значно сповільнити передачу. Ми досягнемо колективного імунітету або через масове поширення інфекції або за допомогою доступної й ефективної вакцини. І переможні офіційні промови чиновників не змінять цей курс. Ситуація найближчих місяців із поширенням захворюваності і зростанням смертності в США (і не тільки у США) залежатиме від того, скільки «палива» буде доступним для пожежі, викликаної COVID-19.

Як не стати для хвороби «паливом»? Якщо коротко: носити маску, дотримуватися дистанції та мити руки.

Юлія Горбань, Київ