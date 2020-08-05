Громадян України не було на борту суден, які прибули в Бейрут з українських портів - МЗС

На борту вантажних суден Mero Star та Raouf Н, які прибули до Бейрута з українських портів і перебували неподалік від місця вибуху, за наявною наразі інформацією громадян України не було.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко.

«Це вантажні судна, які прибули з портів України. Стосовно Mero Star наразі є інформація, що на його борту перебували громадяни Єгипту і Сирії. Членами екіпажу судна Raouf Н, за наявною інформацією, також є іноземці, громадян України серед моряків немає», - сказав Коваленко.

Він додав, що у порту Бейрута також перебувало судно військово-морського підрозділу Тимчасових сил ООН, на якому в результаті вибуху двоє людей загинуло, а четверо отримали серйозні поранення, але на ньому ані серед членів екіпажу, ані серед пасажирів громадян України також не було.

За словами Коваленка, Посольство України в Лівані перевіряє всю інформацію щодо постраждалих, у тому числі щодо моряків, які могли перебувати на суднах.

«Департамент консульської служби МЗС підтримує зв’язок не тільки з посольством України в Бейруті, а також з Профспілкою працівників морського транспорту з метою з’ясування, чи могли теоретично бути громадяни України в зоні ураження цього вибуху», - зазначив дипломат.

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Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту ліванської столиці внаслідок потужних вибухів загинули щонайменше 100 людей, ще близько 4 тис. зазнали поранень. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сотню людей, які зникли після вибухів. За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Співзасновник сервісу відстеження кораблів TankerTrackers.com Самір Мадані повідомив у Твіттер, що у порту столиці Лівану, де сталася серія потужних вибухів, перебували судна MERO STAR і RAOUF H, які прибули з українського Маріуполя.

Український посол в Лівані Ігор Осташ зазначав, що інформація про українських моряків та два судна, які прибули з Маріуполя до порту в Бейруті та які могли постраждати внаслідок потужних вибухів, наразі відсутня.

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