Голова ВРП: вакантними є понад 2000 посад суддів усіх юрисдикцій та інстанцій

В Україні вакантними є понад дві тисячі посад суддів усіх юрисдикцій та інстанцій.

Про це повідомив голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко під час виступу на VIII міжнародному судово-правовому форумі онлайн, що транслювався на сторінці ВРП у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"На сьогодні склалася ситуація, коли наслідки всіх без виключення судових реформ можна оцінити насамперед в цифрах. Із 7 295 штатних посад вакантними є понад 2 тисячі посад суддів усіх юрисдикцій та інстанцій. Два суди продовжують не здійснювати правосуддя з огляду на відсутність у них діючих суддів із повноваженнями. Майже 100 судів, а якщо бути точним – це 97 судів, працюють в умовах, коли штатні посади заповнені на 50 і менше відсотків суддями. Майже 2 тисячі 300 суддів не завершили процедуру кваліфікаційного оцінювання. Це той стан речей у цифрах, який дозволяє оцінити існуючу проблематику в судовій системі з огляду на її перманентне реформування", - заявив Овсієнко.

Він зазначив, що до Вищої ради правосуддя за півтора року надійшло більше ста звернень від суддів, представників громадянського суспільства, професійної спільноти щодо укомплектування судів суддями.

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За словами Овсієнка, відсутність суддів відповідно до передбачених штатних одиниць, "безумовно, впливає на сам процес відправлення правосуддя, на доступ до правосуддя, оскільки постійно зростаюче судове навантаження відображається і на строках розгляду справ, і на якості розгляду справ, на багатьох інших чинниках, які визначають право на справедливий суд".

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня 2020 року Вища рада правосуддя розпочала розгляд 467 рекомендацій кандидатів на посади суддів з відборів 2012, 2013, 2017 років, які претендували на вакантні посади суддів місцевих загальних судів.

Так, протягом квітня - червня за результатом розгляду вказаних рекомендацій ВРП направила Президенту подання на призначення понад 430 кандидатів на посади суддів.