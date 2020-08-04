Шкарлет назвав дві дати початку навчання у вишах

Освітній процес у закладах вищої освіти розпочнеться з 1 вересня для старших курсів, з 15 вересня - для першокурсників бакалаврату та магістратури.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на засіданні Спілки ректорів вищих навчальних закладів України сказав т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Освітній процес починатиметься з 1 вересня для старших курсів, з 15 вересня рекомендовано починати для тих, хто вступив на перший курс, і для магістратури. Але заклад вищої освіти може прийняти (рішення про початок навчального процесу — ред.) з будь якої (дати — ред.), це є", - сказав Шкарлет.

Він додав, що освітній процес розпочинатиметься відповідно до рішення Державної комісії ТЕБ та НС , відповідно до розподілу країни на 4 зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Так, згідно з постановою, що ухвалив уряд, навчальний процес не може проводитися, якщо регіон, де розташований виш, знаходиться в червоній зоні.

Шкарлет також поінформував, що вступники вже створили близько 90 тисяч електронних кабінетів для вступу на бакалаврат і приблизно 20 тисяч електронних кабінетів для вступу на магістратуру.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 серпня стартувала вступна кампанія до закладів вищої освіти. Створення електронних кабінетів триває з 1 по 22 серпня, прийом заяв на бюджетну форму навчання з 13 по 22 серпня.

Фото Євгена Котенка