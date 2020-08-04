МВС передало Туреччині звернення з приводу побиття українки Дарії Кирилюк

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко передав заступнику посла Туреччини в Україні Букет Кабакджи звернення з приводу побиття українки Дарії Кирилюк.

Як повідомляє Укрінформ, про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

"За дорученням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова провів зустріч з заступником посла Туреччини в Україні - пані Букет Кабакджи та передав їй звернення з приводу жорстокого побиття громадянки України Дарії Кирилюк, яка була по звірячому побита в турецькому місті Чешме разом з ще трьома жінками", - повідомив він.

Геращенко додав, що розраховує на об’єктивне, прозоре та швидке розслідування та притягнення винних до відповідальності.

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Як повідомлялося, на турецькому курорті Чешме, що на заході країни, в провінції Ізмір, сталася бійка, в результаті якої постраждала модель українського походження Дарія Кирилюк.

Наразі триває розслідування інциденту.

Кирилюк народилася в Україні. Модельну кар’єру розпочала у 18 років в США. Дарія заснувала та просуває власний бренд з виробництва екологічних товарів на заміну шкідливих для природи аналогів, зокрема пластикових пакетів, соломинок для напоїв, тощо. Працювала в США, Італії, Франції, Німеччині.